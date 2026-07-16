Javier Díaz González supervisa avances en Servicios Públicos de Saltillo

Saltillo, Coah.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, se reunió con el director de Servicios Públicos, Aníbal Soberón Rodríguez, así como con los responsables de área, para supervisar los avances y trazar los objetivos para los siguientes meses.

Díaz González destacó que, gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, su administración cuenta con 81 cuadrillas que forman parte del programa "Aquí Andamos".

"El motivo de la reunión es revisar la situación actual de cada subdirección de esa área, fortalecer la coordinación y afinar detalles de planeación con el fin de brindar los mejores servicios a la ciudadanía", comentó el alcalde Díaz González.

En la reunión se analizaron áreas como Limpieza y Aseo Público, Alumbrado y Embellecimiento Urbano, abordando temas como plantilla laboral, equipamiento y materiales necesarios para los trabajos.

Javier Díaz también giró instrucciones para que se fortalezca la coordinación con otras áreas, como la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, a fin de brindar una atención más integral a la ciudadanía.

El Edil recordó que todas las acciones que se realizan en su administración municipal están encaminadas a mejorar la calidad de vida de quienes habitan en Saltillo, por lo que están muy al pendiente de los servicios públicos que se brindan.

El director de Servicios Públicos, Aníbal Soberón Rodríguez, agradeció los apoyos recibidos del alcalde Javier Díaz González para poder cumplir con las responsabilidades de la dependencia a su cargo y se comprometió a seguir dando el máximo esfuerzo en esas labores.