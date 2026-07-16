Memorial en Saltillo: Jesús Emiliano es homenajeado por la comunidad

SALTILLO, COAH.- Familiares y vecinos de la colonia Brisas Poniente colocaron una ofrenda en el sitio donde Jesús Emiliano, de 7 años, perdió la vida la noche del miércoles tras ser atropellado por una camioneta cuando intentaba cruzar el bulevar Carlos Cárdenas.

El memorial fue instalado sobre la vialidad y está integrado por una cruz elaborada con cal, flores y veladoras, en memoria del menor, cuya muerte conmocionó a habitantes del sector.

Quienes transitan por el carril de oriente a poniente disminuyen la velocidad al llegar al punto donde ocurrió el accidente, mientras familiares y vecinos recuerdan al niño, quien había llegado a pasar las vacaciones con sus abuelos.

Uno de los vecinos, aseguró que el conductor de la camioneta involucrada circulaba a exceso de velocidad al momento del percance. "La persona que llevaba la camioneta venía muy aprisa. El bordo que está pasando la calle Segunda lo pasó a toda velocidad y lo atropelló; andaba jugando junto con otros niños", declaró.

Hasta la mañana de este jueves, el cuerpo de Jesús Emiliano permanecía en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en espera de que concluyeran los trámites correspondientes para su entrega. De acuerdo con la familia, los servicios funerarios podrían realizarse en Monterrey.