Abandonan apoyo y terminan víctimas

SALTILLO, COAH.- Las dos mujeres que recientemente fueron víctimas de feminicidio en Coahuila habían buscado previamente apoyo de las instituciones por la violencia que enfrentaban; sin embargo, ambas desistieron del acompañamiento y regresaron con sus agresores, informó la secretaria de las Mujeres, Mayra Valdés González.

La funcionaria señaló que ambos casos evidencian la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y reiteró el llamado a las mujeres que viven violencia de pareja para que mantengan las denuncias y el seguimiento institucional. "Lamentablemente estos dos feminicidios nos obligan a redoblar esfuerzos. Lo que buscamos en Coahuila es que no haya ningún feminicidio", expresó.

Valdés González indicó que, aunque la incidencia de feminicidios ha disminuido en comparación con 2024 y 2025, y durante 2026 la tendencia continúa a la baja, persiste el reto de consolidar el trabajo coordinado entre la Secretaría de las Mujeres, el DIF, la Secretaría de Educación, la Fiscalía de las Mujeres, los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres y la Secretaría de Salud.

Explicó que uno de los principales problemas es que la mayoría de las mujeres que denuncian decide abandonar el procedimiento legal antes de concluirlo. "El comportamiento que tenemos es que las mujeres van, denuncian, reciben atención y el 80 por ciento retira la denuncia después. Les dan una segunda oportunidad a sus agresores, creen que van a cambiar o sienten miedo por el futuro de ellas y de sus hijos", afirmó.

Como ejemplo, detalló que una de las víctimas comenzó a recibir atención del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres desde enero de 2025. Contaba con medidas de protección y un seguimiento permanente mediante visitas domiciliarias y llamadas telefónicas. No obstante, dejó de asistir a las citas y, pese a los intentos del personal por mantener el contacto, manifestó que ya no deseaba continuar con el acompañamiento institucional.

"Nosotros tenemos que cumplir todo el protocolo, se hicieron llamadas y visitas por parte de las trabajadoras sociales, pero no se les puede obligar a recibir la atención. Ella regresó con el agresor y seis meses después ocurrió esta tragedia", lamentó.

Ante este panorama, la secretaria exhortó a las mujeres que enfrentan violencia de pareja a no interrumpir los procesos de denuncia ni las medidas de protección, al considerar que representan una herramienta fundamental para reducir los riesgos. "Les hago un llamado a que tengan el coraje y la valentía de continuar este proceso. Si ya decidieron romper el círculo de violencia e iniciar una denuncia, que no retrocedan. Sabemos que existen muchos miedos y que este ciclo las hace muy vulnerables, pero queremos que sepan que no están solas", concluyó.