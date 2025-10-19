Buscan a Patrick en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– La Fiscalía de Personas Desaparecidas, a través de la Agencia de Investigación Criminal, emitió una solicitud de apoyo a la ciudadanía para localizar a Patrick Alberto Hernández Ávalos, de 13 años de edad, reportado como no localizado desde el 15 de octubre de 2025 en el municipio de Ramos Arizpe.

De acuerdo con la denuncia presentada por su madre, Mayra Isabel Vidal Hernández, el menor fue visto por última vez en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Privada Cactus, luego de que se le indicara realizar labores en su habitación. Minutos más tarde, uno de sus hermanos acudió a buscarlo y se percató de que ya no se encontraba en el lugar.

Patrick Alberto es descrito como un adolescente de cabello lacio color negro, de aproximadamente 1.55 metros de estatura y 48 kilogramos de peso. Como seña particular, presenta labio leporino.

Las autoridades exhortan a la población a brindar cualquier información que ayude a su localización, destacando que cada dato puede ser clave para dar con su paradero.

Para aportar información, se puede comunicar al número de emergencia 911 o a los teléfonos 844 392 7199, 844 438 0700, 844 452 1999 y 844 506 2447 (también disponible vía WhatsApp).