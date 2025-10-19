Saltillo celebra el Domund 2025 con misioneros de esperanza

SALTILLO, COAHUILA.- Este domingo 19 de octubre, la comunidad católica de Saltillo se unió a la celebración mundial del DOMUND 2025, la Jornada Mundial de las Misiones bajo el lema "Misioneros de esperanza entre los pueblos".

La jornada reunió a miles de fieles en distintas parroquias de la ciudad, donde se realizaron caminatas, rezos del Rosario Misionero y misas especiales dedicadas a los misioneros que llevan el Evangelio a todos los rincones del mundo.

El DOMUND, organizado por las Obras Misionales Pontificias, busca fortalecer el espíritu solidario y misionero dentro de la Iglesia. Durante las celebraciones, sacerdotes y catequistas invitaron a los fieles a no limitar su vida cristiana a la práctica de ritos, sino a profundizar en el estudio de la Palabra de Dios y a mantener una relación viva con Él.

En Saltillo, las parroquias dedicaron este día a la oración, la reflexión y la ayuda material a las misiones. La colecta dominical fue destinada íntegramente a apoyar los 1,130 territorios de misión que la Iglesia sostiene en todo el mundo, financiando la labor de evangelización y desarrollo humano que realizan miles de misioneros.

El Papa Francisco, en su mensaje para esta jornada, recordó que cada bautizado tiene la vocación de ser mensajero de esperanza. Por ello, invitó a los fieles a colaborar con la misión universal a través de tres formas: personal, espiritual y económica.

Con esta celebración, Saltillo reafirmó su compromiso con la misión de la Iglesia y con la construcción de un mundo más fraterno, donde la fe se traduzca en servicio y solidaridad.