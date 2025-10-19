10 detenidos y autos dañados en riña campal

SALTILLO, COAHUILA.- Lo que comenzó como una celebración terminó en caos durante la madrugada de este domingo en la colonia Jesús García Corona, al oriente de Saltillo. Alrededor de la 01:30 horas, vecinos reportaron una riña campal sobre la calle Lucio Martínez, donde un grupo de jóvenes se enfrentaba a golpes y lanzaba piedras.

De inmediato, unidades de la Policía Municipal, Estatal, del Grupo de Reacción Sureste (GREC) y de la Marina arribaron al sitio para contener la pelea. Sin embargo, los participantes se dispersaron al notar la presencia de las autoridades.

Gracias al apoyo de los habitantes del sector, los oficiales lograron detener a diez personas señaladas como participantes directos en la trifulca.

Según testigos, el conflicto se originó tras una fiesta en la zona. Al calor del alcohol, una discusión derivó en agresiones físicas e incluso en la intervención de personas ajenas al vecindario.

Durante el enfrentamiento, varios automóviles estacionados resultaron con daños por los objetos lanzados.

Los afectados fueron orientados por las autoridades para presentar denuncia ante el Ministerio Público y así reclamar la reparación de los daños. Los detenidos fueron trasladados a las celdas municipales, donde permanecerán hasta pagar las multas correspondientes.