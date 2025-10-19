Destina Javier Díaz mil mdp a seguridad

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio a conocer que durante este año la inversión global en materia de seguridad por parte del Gobierno Municipal asciende a 1,000 millones de pesos, recursos destinados a fortalecer las acciones de prevención, equipamiento, infraestructura y tecnología en beneficio de las familias saltillenses.

Díaz González destacó que gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como a la coordinación permanente con el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y las fiscalías estatal y federal, Saltillo se consolida como la capital más segura de México y una de las ciudades con mayor calidad de vida a nivel nacional.

“En Saltillo trabajamos todos los días para garantizar la tranquilidad de nuestras familias. Esta inversión refleja el compromiso de mi gobierno con la seguridad, la prevención y la proximidad ciudadana”, señaló el Alcalde.

Desde el inicio de la actual administración, se han entregado 37 nuevas patrullas, de las cuales 25 son camionetas Blazer eléctricas fabricadas en nuestra región, lo que impulsa además la industria automotriz local.

Como parte de esta estrategia integral, también se han instalado casetas de vigilancia, cámaras urbanas en puntos estratégicos del Distrito Centro, drones tácticos, bicicletas eléctricas para el patrullaje de proximidad, así como oficinas móviles y uniformes nuevos para los elementos de la Policía Municipal.

El Gobierno Municipal ha fortalecido la infraestructura tecnológica con la ampliación del sistema de videovigilancia, lo que permite un monitoreo más ágil y eficaz para la prevención de incidentes.

De igual forma, se han desarrollado programas de capacitación y profesionalización policial, orientados al uso de nuevas herramientas tecnológicas, protocolos de actuación y atención ciudadana.

Asimismo, la inversión comprende el rubro de salarios, logística de operación, entre otros.

Díaz González reiteró que la inversión en seguridad continuará durante todo el año, priorizando la prevención, la cercanía con la comunidad y el fortalecimiento institucional.

“El reto es grande, pero mayor es nuestro compromiso. En Saltillo la seguridad no se improvisa: se planea, se coordina y se construye con resultados”, subrayó el Alcalde.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener a Saltillo como una ciudad segura, ordenada y con rumbo, consolidando a la capital de Coahuila como un referente nacional en materia de seguridad y desarrollo.