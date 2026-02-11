Comerciantes ambulantes de Frontera enfrentan crisis

FRONTERA, COAHUILA.- Los integrantes de la Unión de Comerciantes Ambulantes de la Región Centro manifestaron su preocupación por la difícil situación económica que enfrentan, al señalar que las bajas ventas en las pulgas han superado el 60%, afectando gravemente su sustento diario.

Ante este panorama, esperan que la problemática financiera de Altos Hornos de México (AHMSA) y sus trabajadores se resuelva pronto, con el objetivo de que vuelva a circular el dinero en la región y se reactive el comercio local.

El líder de los comerciantes, Rogelio Iracheta, mencionó que durante muchos años el mes de enero había representado una de las mejores temporadas de ventas, incluso por encima de diciembre; sin embargo, desde el año pasado comenzaron a registrar una caída considerable en sus ingresos, derivada principalmente de la crisis económica que impera en la Región Centro, donde la situación de la empresa acerera ha sido un factor determinante.

"Estamos esperando que se resuelva la situación de los trabajadores, que reciban sus pagos y terminaciones, para que haya circulante y se genere nuevamente el movimiento económico que antes beneficiaba a todos los sectores", expresó.

Recordó que anteriormente, cuando los obreros recibían sus ahorros y aguinaldos, las ventas en las pulgas repuntaban de manera importante. Indicó que actualmente muchos comerciantes han pasado de vender hasta 3 mil pesos diarios a apenas mil pesos o menos, e incluso hay jornadas en las que no logran recuperar ni la inversión del día. Por ello, buscan nuevos espacios y alternativas para ofrecer sus productos mientras esperan que la economía regional mejore y las ventas se recuperen.