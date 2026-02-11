Accidente en libramiento Óscar Flores Tapia desencadena acciones en Arteaga, Coahuila

ARTEAGA, COAHUILA.- Luego del reciente accidente registrado en el libramiento Óscar Flores Tapia, en el que un joven quedó prensado dentro de su vehículo tras una vuelta indebida realizada por el conductor de un tráiler, autoridades municipales analizan medidas para disminuir los percances en esta transitada vialidad.

Acciones de la autoridad

Entre las acciones que se contemplan se encuentra la cancelación de los retornos, considerados puntos de riesgo, así como el endurecimiento de sanciones para quienes excedan los límites de velocidad establecidos.

Este libramiento es una de las principales conexiones entre los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga. Sin embargo, tras un convenio firmado entre las tres localidades, corresponde al municipio de Arteaga el mantenimiento y la atención de la vialidad.

Detalles confirmados

Ante el incremento de accidentes, autoridades ya realizan estudios técnicos para determinar las acciones más viables que permitan mejorar la seguridad y evitar que se repitan hechos trágicos como el ocurrido recientemente.