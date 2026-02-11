Claudia Sheinbaum visitará Coahuila para el XX Memorial de Pasta de Conchos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, dio a conocer que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará la entidad la próxima semana con motivo de su asistencia al XX Memorial de Pasta de Conchos, que se desarrollará en el municipio de San Juan de Sabinas, dentro de la región carbonífera.

El titular del Ejecutivo estatal explicó que la presidenta acudirá a la comunidad de Pasta de Conchos, donde se reunirá con las familias de los mineros como parte del homenaje anual, además de atender diversos temas de relevancia para el estado durante su estancia.

La importancia de la reactivación de AHMSA

Entre los asuntos que se prevé abordar, Jiménez Salinas destacó la reactivación de Altos Hornos de México (AHMSA), señalando que se trata de un tema prioritario para Coahuila, tanto por la generación de empleos como por el impacto económico que representa para miles de familias.

El gobernador recalcó que es fundamental que las y los trabajadores de AHMSA reciban el apoyo necesario y lo que legalmente les corresponde, subrayando que la reactivación de la empresa es clave para fortalecer el desarrollo regional.

Compromisos presidenciales pendientes

Agregó que también se contempla dialogar sobre otros compromisos presidenciales pendientes, entre ellos la carretera Saltillo–Monclova, así como temas relacionados con situaciones heredadas del gobierno federal anterior.

Avances en la actividad carbonera

En relación con la actividad carbonera, destacó los avances logrados en la coordinación con productores pequeños, medianos y grandes, lo que ha permitido una distribución más justa y equitativa, beneficiando directamente a la economía de la región carbonífera.

Finalmente, el mandatario estatal señaló que Coahuila se encuentra listo para recibir a la presidenta de México, resaltando la buena relación institucional que mantienen y el trabajo previo realizado para atender los requerimientos del memorial y del aniversario de los mineros de Pasta de Conchos.