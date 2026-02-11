Rickettsiosis en Ramos Arizpe: autoridades investigan contagios en parque

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– Un parque público fue identificado de manera preliminar como probable punto de contagio de rickettsiosis, luego de que autoridades sanitarias analizaran dos casos registrados en lo que va de la temporada 2026.

De acuerdo con el estudio epidemiológico realizado, en los domicilios de los menores afectados no se localizaron indicios del vector transmisor; sin embargo, ambos coincidieron en actividades recreativas en un mismo parque, lo que llevó a establecer una posible relación con ese espacio como punto común de exposición.

Las autoridades precisaron que los casos continúan en calidad de presuntivos y se encuentran en espera de confirmación por laboratorio. Mientras tanto, se mantiene un monitoreo constante en la zona señalada y en otros sectores considerados de riesgo.

Acciones de la autoridad

La estrategia preventiva contempla reforzar acciones en colonias donde el año pasado se confirmaron contagios, así como en áreas previamente identificadas como vulnerables. Estas labores se desarrollan de manera coordinada con instancias municipales y departamentos de servicios primarios.

Entre las medidas implementadas se encuentran fumigaciones focalizadas, instalación de ovitrampas, análisis epidemiológicos continuos y campañas informativas dirigidas a la población, con el fin de reducir riesgos y detectar oportunamente la presencia del vector.

Detalles confirmados

Autoridades recordaron que aunque a inicios del año pasado se notificaron casos e incluso una defunción, estos formaban parte de un brote que se venía arrastrando desde 2024. En lo que va de 2026, únicamente se han registrado dos casos en estudio.