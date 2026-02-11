Volcadura de tractocamión con productos de limpieza provoca cierre en Coahuila

ARTEAGA, COAHUILA.– Un tractocamión que transportaba toneladas de productos de limpieza volcó durante los primeros minutos de este día sobre la carretera federal 57, provocando el cierre total de la circulación en el tramo Matehuala–Saltillo.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 233, en la zona conocida como "Los Chorros". De manera preliminar se informó que el operador habría perdido el control de la unidad, lo que ocasionó que el pesado vehículo terminara atravesado sobre la carpeta asfáltica.

Tras la volcadura, parte de la carga —entre ella botellas de limpiadores y cloro— quedó esparcida sobre el pavimento, generando una situación de riesgo para otros automovilistas debido a los líquidos derramados.

Por seguridad, autoridades federales determinaron suspender completamente el tránsito vehicular mientras se realizaban las maniobras para retirar el tráiler con apoyo de grúas y llevar a cabo las labores de limpieza y saneamiento de la vía.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos se encargaron de abanderar la zona y coordinar el operativo, mientras que paramédicos de Caminos y Puentes Federales brindaron atención al conductor, quien presentó lesiones leves y no fue necesario su traslado a un hospital.

Luego de varias horas de trabajo, la circulación fue reabierta una vez que se garantizó que la superficie de rodamiento no representaba peligro para los usuarios.