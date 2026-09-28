Director de Ecología de Frontera busca sancionar a responsables de basura en arroyo

Nuevamente fue detectada basura acumulada a un costado de un arroyo en la Zona Centro de Frontera, pese a los recientes trabajos de limpieza realizados en el sector.

El reporte fue realizado por vecinos de la calle Leona Vicario, donde se acumuló una cantidad considerable de residuos, informó Alejandro Sánchez Cárdenas, director de Ecología municipal.

Tras recibir el aviso, personal de Servicios Primarios acudió al lugar para retirar la basura, con apoyo de una retroexcavadora que se encontraba cerca del sitio.

Acciones de la autoridad

Sin embargo, Ecología inició la búsqueda del responsable mediante cámaras de vigilancia y testimonios de vecinos, con la intención de aplicar la sanción correspondiente.

Sánchez Cárdenas señaló que, por la cantidad de residuos arrojados, en caso de localizar al responsable se aplicaría la multa máxima, de hasta 6 mil 500 pesos.

El funcionario lamentó que nuevamente se utilice el área del arroyo para depositar basura o escombro, cuando recientemente se han realizado trabajos de limpieza en el sector.

"Si ya se está limpiando y ya se limpió esa área, pues ya no hay por qué estar echando basura", señaló.

Pidió a los ciudadanos reportar de inmediato cuando detecten a personas arrojando residuos y aseguró que pueden enviar fotografías o videos de manera anónima para facilitar la identificación de los responsables.

Detalles confirmados

Informó que durante septiembre Ecología ha recibido cuatro reportes relacionados con este tipo de situaciones. En cada caso, personal municipal acude al sitio y, dependiendo de la información recabada, determina si procede una notificación o una multa.