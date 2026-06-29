Línea de tiempo del caso Bebé Elías: La investigación de la Fiscalía que desarmó la farsa del paramédico

CASTAÑOS, Coahuila.— La Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó que el presunto abandono de un recién nacido reportado en este municipio correspondió a una simulación planificada por los propios padres biológicos, entre ellos un paramédico que inicialmente fue considerado el rescatista del menor. Las autoridades locales mantienen bajo resguardo al infante mientras se deslindan las responsabilidades legales correspondientes en la Región Centro del estado.

Cronología de los hechos

24 de junio, 10:15 horas: Elementos de seguridad recibieron el reporte sobre la localización de un infante recién nacido detrás de un contenedor de residuos en una colonia de Castaños. El paramédico identificado como Elías "N" declaró en su primera comparecencia que un ciudadano le advirtió sobre ruidos extraños en el depósito de basura mientras él transitaba por la zona, procediendo a intervenir y notificar a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONIF).

24 de junio, mediodía: Personal de la PRONIF coordinó un operativo de traslado junto a corporaciones policiales para ingresar al menor al Hospital General Amparo Pape de Benavides, en el municipio de Monclova. En el sitio, médicos especialistas asumieron la atención médica del infante, mientras el paramédico reiteró la versión del hallazgo circunstancial ante el cuerpo médico y los funcionarios estatales.

Días posteriores: El caso tomó relevancia en los medios de comunicación locales y el Periódico La Voz dio cobertura a las muestras de apoyo de la ciudadanía. La delegación de la PRONIF determinó nombrar provisionalmente al menor como Elías, en referencia a la versión del rescate. En declaraciones públicas recopiladas, el implicado afirmó que al encontrar al menor buscó proveerle abrigo inmediato tras el presunto abandono.

Desarrollo de la investigación

Agentes adscritos a la Fiscalía General del Estado iniciaron la apertura de la carpeta de investigación y la recopilación de testimonios y registros de videovigilancia en el sector. Los análisis ministeriales arrojaron inconsistencias técnicas y científicas entre los testimonios presentados por el paramédico y la evidencia de los hechos.

Resolución ministerial

Las indagatorias ministeriales concluyeron que Elías "N" y su pareja sentimental acordaron la simulación del hallazgo. Según el informe oficial, la mujer entró en labor de parto a bordo de una unidad médica de emergencias. Tras el nacimiento, la pareja colocó al recién nacido en las inmediaciones del contenedor con el objetivo de simular un rescate fortuito y evadir las obligaciones legales de cuidado familiar.

El caso, que actualmente continúa bajo la supervisión de la PRONIF y agentes ministeriales de la Región Centro, deja de manifiesto la vulnerabilidad en la que se encuentran los menores en situaciones de crisis familiar. Tras ser dados de alta del Hospital Amparo Pape, la prioridad institucional se enfoca en el resguardo integral del recién nacido. Por su parte, la Fiscalía integra la carpeta penal correspondiente para presentar los cargos formales contra los padres biológicos por delitos de simulación y omisión de cuidados en Coahuila.