Que consecuencias legales tendría la pareja que fingio abandono del bebé Elías.

CASTAÑOS, Coahuila. — Las autoridades del estado de Coahuila detuvieron a una pareja tras descubrirse que fingieron el hallazgo de un bebé abandonado en un contenedor de basura, quien en realidad era su propio hijo. El caso, que inicialmente despertó la admiración de la comunidad hacia un paramédico local que simuló el rescate, dio un giro absoluto tras las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El implicado, identificado como Elías N, se desempeñaba como paramédico de Protección Civil en el municipio de Castaños. De acuerdo con el reporte oficial, el hombre reportó haber rescatado a un recién nacido prematuro del interior de un bote de basura. La noticia causó conmoción social y movilizó muestras de solidaridad ciudadana, al grado de que el menor fue nombrado temporalmente en su honor.

Sin embargo, agentes de la Fiscalía de Coahuila detectaron severas inconsistencias en las declaraciones de la pareja. La investigación criminalística y las pruebas de video revelaron que el paramédico y su esposa planearon el abandono y utilizaron una ambulancia oficial para ocultar las labores de parto antes de reportar el falso descubrimiento ante el sistema de emergencias.

Consecuencias legales y tipificación del delito en Coahuila

La Fiscalía del Estado inició el proceso penal correspondiente bajo el marco del Código Penal del Estado de Coahuila. Los detenidos enfrentan acusaciones que podrían derivar en penas de prisión significativas debido a las agravantes del caso:

Abandono de personas y omisión de cuidado: Al tratarse de los padres biológicos (ascendientes directos), la ley contempla penas de prisión y la pérdida automática de la patria potestad y la tutela del menor.

Falsedad en declaraciones y simulación de delito: La movilización de cuerpos de seguridad y de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) basada en un reporte falso conlleva sanciones de cárcel y multas económicas por falsedad procesal.

Delitos cometidos por servidores públicos: Por utilizar una ambulancia y su cargo para ejecutar el engaño mediático, el paramédico enfrenta la destitución inmediata y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Resguardo del menor y salud mental

El recién nacido permanece bajo el resguardo seguro de la PRONNIF, institución que evalúa si existen familiares viables para una red de apoyo o si el menor ingresará directamente al sistema de adopción del estado de Coahuila.

Especialistas locales y ciudadanos han cuestionado la salud mental y la ética del paramédico involucrado, criticando la frialdad con la que se utilizó una profesión de rescate para engañar a la sociedad civil. Las autoridades judiciales determinarán las medidas cautelares y la vinculación a proceso en las próximas horas.