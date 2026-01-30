Programas económicos 2026: créditos y becas en Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la economía familiar y generar mayores oportunidades de desarrollo, el encargado regional de Mejora Coahuila, José Cerda, dio a conocer la ampliación de programas y estrategias que se implementarán durante 2026, destacando los créditos para pequeñas y medianas empresas con tasa de interés del 0 por ciento.

El funcionario señaló que esta estrategia responde a la instrucción directa del gobernador Manolo Jiménez, girada al coordinador Gabriel Elizondo y al equipo de Mejora, para impulsar acciones que impacten de manera directa en la comunidad. Explicó que estos apoyos financieros estarán dirigidos a micro, medianos y grandes emprendedores, con el objetivo de fomentar la actividad económica en la entidad.

"Lo más atractivo es que vienen con cero interés, lo que es benéfico para seguir promoviendo la economía y que haya crecimiento", expresó Cerda, al destacar que este esquema permitirá que más familias puedan iniciar un negocio propio y generar ingresos para mejorar su calidad de vida.

Asimismo, informó que otra de las acciones contempladas es el incremento en el número de becas dirigidas a mujeres que buscan concluir sus estudios de preparatoria y universidad. Indicó que este programa ya se venía trabajando desde hace un año en coordinación con otras instancias, pero ahora se ampliará para beneficiar a más mujeres.

En este sentido, destacó que las mujeres continúan buscando superarse académicamente y profesionalmente, por lo que estos apoyos representan una herramienta clave para que puedan continuar su preparación.

Finalmente, el encargado regional de Mejora Coahuila anunció que también se otorgarán becas para deportistas de alto rendimiento, con la finalidad de apoyar a quienes tienen habilidades destacadas en alguna disciplina y buscan prepararse rumbo a competencias internacionales, incluyendo las Olimpiadas de Los Ángeles.

Con estas acciones, dijo, el Gobierno del Estado busca fortalecer el desarrollo social, educativo y económico de las familias coahuilenses durante el próximo año.