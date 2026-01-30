Disminuyen ventas en Frontera: comerciantes luchan por sobrevivir

FRONTERA, COAHUILA.- Comerciantes ambulantes de la zona centro de Frontera reportaron una disminución considerable en sus ventas durante el mes de enero, situación que aseguran se ha complicado desde el cierre de Altos Hornos de México (AHMSA). Pese a las bajas temperaturas y al difícil panorama económico, diariamente instalan sus puestos con la esperanza de recibir clientela.

Señalaron que cuando la empresa operaba con normalidad, era común que trabajadores acudieran a comprar grandes cantidades de productos, principalmente verduras. Sin embargo, actualmente muchos exobreros realizan trabajos eventuales o incluso han salido de la ciudad, lo que ha impactado directamente en su economía.

"Cuando la empresa estaba en su apogeo, venían los trabajadores y compraban bolsas de verdura grandes y chicas, pero ya muchos solo hacen trabajos pequeños o se fueron de la ciudad, ya no los hemos visto seguido", comentaron.

Tal es el caso de la señora Irma Esquivel, quien desde hace 30 años se dedica a la venta de verduras como calabacitas, elotes, chile piquín y nopales. La comerciante, quien vive en el sector 8 de Enero, explicó que diariamente debe invertir alrededor de 150 pesos en gasolina para trasladar su mercancía, gasto que no siempre logra recuperar.

Indicó que, aunque hay días en los que logra vender lo suficiente para solventar los gastos básicos, no alcanza para generar ahorro. "Hay días en los que sí sale, si no, no estaría comiendo. Gracias a Dios sí sale, pero lo justo, solo para lo necesario para mi familia que somos tres. Descanso los domingos, pero siempre he dicho que el día que venga a trabajar los domingos es porque me estoy muriendo de hambre y gracias a Dios no se ha cumplido", expresó.

Añadió que actualmente ha reducido el surtido de mercancía, debido a que aún cuenta con producto almacenado como calabacitas, chile piquín y nopales, lo que refleja la baja rotación de ventas. No obstante, mencionó que la temporada invernal ha ayudado a conservar por más tiempo los alimentos, lo que representa una ventaja en medio de la complicada situación económica.

Finalmente, los comerciantes reiteraron que continúan en pie de lucha, confiando en que la situación económica mejore y con ello regrese el flujo de clientes que les permita estabilizar sus ingresos.