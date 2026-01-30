Sari Pérez presenta rehabilitación de pavimento en la Zona Centro

FRONTERA, COAHUILA.- Como parte del trabajo permanente para mejorar la infraestructura urbana y la movilidad en el municipio, la alcaldesa Sari Pérez Cantú entregó la obra de rehabilitación de pavimento asfáltico en caliente en la calle Francisco I. Madero, entre Cuauhtémoc y Almadén, ubicada en la Zona Centro de Frontera.

Con esta obra se rehabilitaron casi 8 mil metros cuadrados de pavimento, equivalentes a 595 metros lineales, beneficiando de manera directa a más de 5 mil personas que diariamente transitan, trabajan o realizan actividades en esta zona estratégica del municipio. Con estos trabajos se mejora la seguridad vial, se agiliza la circulación y se ofrecen vialidades más seguras y funcionales para peatones y automovilistas.

La alcaldesa destacó que esta obra responde a una necesidad prioritaria del primer cuadro de la ciudad y forma parte de una agenda de obra pública que avanza con planeación, orden y responsabilidad. Señaló que escuchar a la ciudadanía y responder con resultados concretos es una de las principales líneas de trabajo de su administración.

Pérez Cantú reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, subrayando que el trabajo en equipo ha permitido avanzar en proyectos de infraestructura que impactan de manera positiva en la vida cotidiana de las y los fronterenses.

La alcaldesa también agradeció la presencia del subsecretario de Gobierno en la Región, Lic. Sergio Sisbeles Alvarado; del regidor de Obras Públicas, Ing. Orlando Hipólito Plaza; y del director de Obras Públicas, Ing. Luis Alfonso González Garza.

Con esta nueva calle rehabilitada, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan la movilidad, la seguridad y el orden urbano, avanzando desde el primer mes del año con trabajo constante, cercanía con la gente y resultados que se reflejan en las calles de Frontera.