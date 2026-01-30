Policías de Frontera deberán aprobar exámenes de confianza

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, informó que en próximas fechas elementos de Seguridad Pública serán enviados a realizar nuevamente los exámenes de control y confianza, con el objetivo de garantizar que continúen cumpliendo con los requisitos necesarios para desempeñar su labor.

Señaló que aquellos policías que no logren aprobar estas evaluaciones serán dados de baja de la corporación. La edil detalló que ya se sostuvo una reunión con autoridades del Gobierno del Estado, debido a que el próximo mes de mayo vencerán los certificados de 16 elementos, quienes deberán acudir a Saltillo para renovar su examen, aun cuando actualmente lo tienen aprobado.

Explicó que este proceso es obligatorio para que los oficiales puedan seguir brindando servicio a la ciudadanía. Pérez Cantú indicó que también se ha solicitado a los policías fortalecer la cercanía con la población, con el fin de que los fronterenses tengan confianza al momento de acercarse a ellos.

"Se continúa trabajando en la capacitación y concientización de los elementos, lo que poco a poco ha generado cambios en su actitud y desempeño, buscando que la ciudadanía se sienta protegida en lugar de temerles", dijo la alcaldesa.

Asimismo, exhortó a la población a denunciar cualquier mala conducta de los agentes, proporcionando datos como hora, lugar y número de unidad. Aseguró que, en caso de comprobarse irregularidades, se actuará conforme a la ley, tal como se ha hecho en otras ocasiones.

Finalmente, la alcaldesa calificó el desempeño de la Policía Municipal como bueno, aunque reconoció que aún hay áreas de oportunidad. Señaló que la corporación ha mostrado avances respecto a cómo fue recibida al inicio de la administración, y enfatizó que las fallas de algunos elementos no deben generalizarse a todo el cuerpo policiaco.