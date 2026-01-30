Alcalde Víctor Leija atiende necesidades de personas vulnerables en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.-

En atención a un llamado realizado a través de redes sociales, el Alcalde de Cuatro Ciénegas, Ing. Víctor Manuel Leija Vega, acudió de manera inmediata para brindar apoyo y acompañamiento directo a personas en condición de vulnerabilidad, refrendando su compromiso de gobernar con sensibilidad, cercanía y responsabilidad social.

Uno de los principales compromisos del Presidente Municipal fue encabezar una administración cercana, responsable, pero sobretodo sensible a las necesidades de la comunidad, por ello mantiene una constante cercanía con los distintos sectores de la comunidad para atender sus necesidades e inquietudes.

Tal es el caso de la señora Migdalia Galván, quien enfrenta una situación complicada, por lo que recibió la visita del Alcalde Víctor Leija Vega quien personalmente atendió su caso y respondió de forma oportuna a su petición, asumiendo el compromiso de dar seguimiento puntual y mantenerse presente para acompañarla en el proceso de atención.

El edil destacó importancia de los canales de comunicación ciudadana, los cuales permiten detectar y atender de manera inmediata situaciones que requieren intervención urgente, asegurando que el gobierno municipal actúe con sensibilidad, prontitud y empatía.

"Este acompañamiento no se limita a una sola acción, sino que contempla un seguimiento constante enfocado en mejorar las condiciones de vida de las personas", destacó el Alcalde.

De igual manera, durante esta jornada de atención, Leija Vega brindó apoyo a la señora Rosalinda y a su esposo, a quienes ofreció acompañamiento directo y atención cercana ante la situación que enfrentan. El alcalde escuchó sus necesidades de primera mano y se establecieron acciones concretas para atenderlas de manera responsable y solidaria.

Como parte de este esfuerzo, el edil instruyó a distintas áreas del Gobierno Municipal a sumarse de forma coordinada para atender a estas y otras familias que enfrenten condiciones de desventaja, garantizando un seguimiento y respuestas efectivas a cada caso.

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno Municipal de mantener una atención cercana, humana y permanente, colocando a las personas en el centro de las decisiones y fortaleciendo el trabajo coordinado para atender de manera sensible y efectiva las necesidades de la población.