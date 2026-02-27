Toma de protesta de Bertha Luz Flores en San Buenaventura para la Feria 2026

'San Buenaventura, Coah.– En Sesión de Cabildo, el Republicano Ayuntamiento de San Buenaventura llevó a cabo la Toma de Protesta de la Presidenta del Comité Central de la Tradicional Feria del 14 de Julio 2026, luego de concluir el proceso de evaluación y selección a cargo de la comisión designada para tal efecto.

La responsabilidad recae en la C.P. Bertha Luz Flores Moreno, quien fue elegida tras un proceso abierto y ciudadano, en el que presentó un proyecto enfocado en el fortalecimiento de las tradiciones, la transparencia en la organización y la promoción de la participación social para garantizar el éxito de una de las celebraciones más emblemáticas del municipio.

El secretario del Ayuntamiento, José Luis Terrazas, informó que la convocatoria fue pública y estuvo abierta durante tres días —sábado, domingo y lunes— para que cualquier ciudadano interesado pudiera participar. De las 10 personas que acudieron a solicitar información, 7 recogieron la convocatoria oficial y finalmente se registraron tres equipos con proyectos formales.

Los equipos participantes fueron encabezados por:

· C.P. Bertha Luz Flores Moreno

· Víctor Reynaldo Méndez López

· Homero Garza Rivera

Tras el cierre de registro, se otorgaron dos días para la entrega de documentación e inscripción formal. Posteriormente, la comisión realizó entrevistas y analizó detalladamente los proyectos presentados, evaluando viabilidad, organización y propuestas de trabajo.

La comisión encargada del proceso estuvo presidida por la profesora María Luisa García Méndez, regidora de Educación y Cultura, y contó como vocal con el regidor Abdiel Castellano Rosales, primer regidor de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, Carmen Nicthe Molina de Aguas y Saneamiento, Armando Contreras Protección Civil y de Servicios públicos José Martín Cortez López.

Finalmente, y después de revisar la documentación, entrevistas y planes de trabajo, se eligió la propuesta encabezada por Bertha Luz Flores Moreno para asumir la presidencia del Comité Central de la Feria 14 de Julio 2026.

Cabe destacar que los equipos que no resultaron seleccionados manifestaron su disposición para sumarse y colaborar en los proyectos de la feria, fortaleciendo así el espíritu de unidad y participación ciudadana. Incluso estuvieron presentes en la sesión donde se dio a conocer el fallo, expresando su satisfacción por un proceso transparente y abierto, modalidad que no se implementaba desde hace varios años.

Desde el Cabildo se dio el respaldo a la nueva presidenta del Comité, reiterando la confianza que, con organización, entusiasmo y trabajo en equipo, la Tradicional Feria del 14 de Julio 2026 será una celebración que enorgullezca a todas y todos los sambonenses.