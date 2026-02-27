Florencio Siller es declarado inocente de amenazas en Frontera

El ex alcalde de Frontera, Florencio Siller, fue declarado inocente dentro del proceso penal que enfrentaba por el delito de amenazas en perjuicio de la periodista Mayra Cisneros, en un caso que se remonta a hechos ocurridos en 2018 y que, tras diversos diferimientos, finalmente llegó a la etapa de juicio oral.

La resolución fue emitida por el órgano jurisdiccional federal correspondiente, poniendo fin —al menos en esta instancia— a un proceso que durante siete años avanzó entre aplazamientos, recursos legales y señalamientos públicos de ambas partes.

Tras conocerse el fallo, la periodista Mayra Cisneros difundió un posicionamiento a través de su cuenta personal de Facebook, en el que reiteró que no se arrepiente de haber denunciado.

"Yo me mantengo siempre en mi verdad y en mis principios. Gracias a todos quienes me preguntan cómo estoy. Yo hice y hago lo que por derecho corresponde", escribió.

En su mensaje, también expresó: "¿A quienes me preguntan si estoy arrepentida de denunciar? NO... nunca... con mayúsculas. Porque solo he dicho la verdad".

Cisneros señaló que su confianza ha estado en sus representantes legales y en la Fiscalía, pero no en quien emitió el fallo judicial. "Estamos ante algo que no es nuevo, no me sorprende. La cobardía siempre la he conocido pero nunca solapado", añadió.

Asimismo, afirmó que tuvo la oportunidad de expresar directamente su postura durante el proceso. "Tuve la satisfacción de viva voz y de frente, decir lo miserable, cobarde y ruin que fueron. Y eso no se quita de la noche a la mañana. Todo está en manos de Dios; de donde nadie nos escapamos", publicó.