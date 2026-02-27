Cuatro Ciénegas celebra la Caravana del Día de la Familia 2026

Cuatro Ciénegas, Coah. - Con el propósito de fortalecer la unión familiar y fomentar espacios de sana convivencia, el Gobierno Municipal, en coordinación con el DIF Municipal, Plan 2040 y la Parroquia San José, invita a la ciudadanía a participar en la gran Caravana del Día de la Familia 2026, una celebración pensada para reunir a las familias en un ambiente de alegría, respeto y comunidad.

La caravana se llevará a cabo este domingo 1 de marzo a las 4:00 de la tarde, iniciando en el Auditorio Municipal y concluyendo en la Plaza de la 26 de Marzo. Las familias podrán participar en este recorrido en vehículo, en un ambiente seguro y festivo, diseñado para que niñas, niños, jóvenes y adultos compartan momentos significativos y refuercen los lazos familiares.

Al finalizar el recorrido, las y los asistentes podrán disfrutar de un programa especial que incluirá música en vivo, actividades recreativas y un ambiente completamente familiar, además de la venta de antojitos, lo que permitirá disfrutar de una tarde de celebración para todas las edades.

El alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega destacó la importancia de este tipo de actividades para fortalecer el tejido social del municipio, al señalar que generar espacios de encuentro para las familias permite fomentar los valores, promover el respeto y construir una comunidad más unida y solidaria.

Asimismo, Leija Vega subrayó que estas acciones no solo fortalecen los lazos familiares, sino que también promueven valores fundamentales como la solidaridad, el respeto y la participación social.

"Que nuestras niñas y niños crezcan en entornos donde convivir en familia y en comunidad sea una experiencia positiva y formativa es tarea de todos. Tenemos que sumar esfuerzos y hacer de Cuatro Ciénegas un entorno seguro y estable para nuestra gente", expresó el edil.

De esta manera, el Gobierno Municipal reitera la invitación a toda la ciudadanía para sumarse a esta Caravana del Día de la Familia 2026, reafirmando su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan la convivencia, los valores y el bienestar social.