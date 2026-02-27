Accidente en Monclova: joven universitaria lesionada en choque

MONCLOVA, COAH.— Una joven universitaria lesionada y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un choque registrado la mañana de este viernes en el conflictivo cruce de las calles 38 y 3, en la colonia 21 de Marzo, movilizando a cuerpos de auxilio y autoridades municipales.

El percance ocurrió alrededor de las 07:30 horas, cuando Ricardo, de 37 años, conducía un automóvil Ford Escort color negro en dirección al oriente sobre la calle 3, llevando a su hija Vania a la universidad, sin imaginar que el trayecto terminaría abruptamente.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles 38 y 3

Al llegar al cruce, la unidad fue impactada violentamente en el costado del copiloto por un automóvil KIA Rio manejado por Kevin, de 27 años, quien se dirigía a su centro de trabajo. El golpe tomó por sorpresa a padre e hija, siendo la joven quien recibió la peor parte al encontrarse del lado afectado.

Tras el fuerte impacto, testigos dieron aviso al sistema de emergencias, arribando paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a la estudiante, la cual presentaba dolor en el antebrazo derecho. Afortunadamente, las lesiones no ameritaron su traslado a un hospital.

Vania, la joven universitaria, recibió atención médica por lesiones leves

Elementos de Control de Accidentes acudieron para realizar el peritaje correspondiente, señalando como presunto responsable a Kevin por no ceder el paso a pesar de tratarse de un cruce sin señalamientos gráficos, donde la precaución resulta fundamental.

Ambos vehículos quedaron con daños de consideración, obstruyendo momentáneamente la circulación, hasta que una grúa se encargó de retirarlos para restablecer el tránsito en el sector.