Sara Irma Pérez Cantú arranca Brigada de Salud en Frontera

Frontera, Coahuila; a 27 de febrero de 2026.- La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú dio el arranque a la Brigada de Salud 'Con Orden y Rumbo', acompañada por directores, coordinadores, integrantes del cuerpo edilicio y el director de Salud Pública Municipal, doctor Miguel Ángel Sánchez Leija. En su mensaje, destacó que la salud es una prioridad en su administración y una base fundamental para el desarrollo de las familias fronterenses.

Durante la jornada realizada en el Gimnasio Municipal 'Rodolfo Luna', se brindaron más de 120 atenciones registradas, con alrededor de 80 consultas médicas generales, además de esquemas completos de vacunación, detecciones de diabetes e hipertensión y entrega gratuita de medicamento. La respuesta ciudadana fue tan positiva que fue necesario solicitar más biológico para continuar con la aplicación de vacunas.

Asimismo, se contó con módulos de atención de la Instancia de la Mujer y del DIF, además del respaldo de DIF Coahuila con valoraciones de pie plano y servicios de examen de la vista, fortaleciendo la atención integral para niñas, niños, adultos y personas mayores.

La alcaldesa subrayó que estas brigadas se estarán realizando de manera periódica, cada quince días, ampliando servicios y sumando esfuerzos con la iniciativa privada, como el apoyo del doctor Serafín Moya con su programa de atención a la obesidad.

'En Frontera trabajamos con orden y con rumbo, pero sobre todo con sensibilidad. La salud de nuestra gente no puede esperar. Seguiremos acercando servicios gratuitos y de calidad a cada colonia y sector del municipio', concluyó la edil.