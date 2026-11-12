Alertan por brote de virus en guardería

Saltillo, Coah.- Padres de familia alertaron sobre un presunto brote del virus mano, pie y boca en el Centro de Atención Infantil (CAI) Gabriela Mistral, en Saltillo, donde al menos 15 menores habrían presentado contagios, según una denuncia ciudadana anónima.

De acuerdo con el reporte, los primeros casos se habrían registrado el miércoles 4 de noviembre y los contagios continuarían en aumento en esta estancia infantil, que atiende a más de 100 niñas y niños, desde los 45 días de nacidos hasta los cuatro años.

¿Qué han denunciado los padres?

Los denunciantes señalaron que no han recibido información precisa sobre el número de menores afectados ni una explicación general sobre la situación sanitaria en el centro.

Según el testimonio, cuando un niño presenta síntomas, sus familiares reciben una hoja de valoración médica para que acudan con un doctor. También aseguraron que, tras detectarse un caso, únicamente se aísla la sala donde se encontraba el menor, mientras los demás niños continúan asistiendo.

Condiciones de protección para el personal

La denuncia también advierte sobre las condiciones de protección para el personal, pues presuntamente las asistentes educativas únicamente recibieron cubrebocas como medida preventiva, pese a la posibilidad de exposición al virus.

Ante los señalamientos, se buscó conocer la postura de la dirección del CAI Gabriela Mistral; sin embargo, tanto la directora como el personal se negaron a proporcionar información sobre los presuntos contagios y las medidas sanitarias implementadas.

Los padres de familia solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes para revisar las condiciones sanitarias de la estancia infantil, esclarecer el número de posibles casos y verificar los protocolos de prevención y aislamiento.

Hasta el momento, los 15 contagios señalados corresponden exclusivamente a una denuncia ciudadana anónima y no cuentan con confirmación oficial. Por tanto, tampoco se ha establecido oficialmente la existencia de un brote en el centro.