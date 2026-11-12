Alcanza Qué Comer Week ventas de 2.8 millones

SALTILLO, COAH.- La segunda edición de Qué Comer Week registró ventas de hasta 2.8 millones de pesos en algunos restaurantes participantes, por lo que la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) prepara una tercera edición para el primer bimestre de 2027.

Isidoro García, presidente de CANIRAC, destacó los resultados de esta estrategia gastronómica en Saltillo y señaló que, para la siguiente edición, buscarán incorporar a casas productoras de vino con el propósito de promover también los vinos de Coahuila.

El dirigente explicó que, a diferencia de la primera edición, se realizaron ajustes en la estrategia, entre ellos el envío gratuito a domicilio, una modalidad que tuvo buena respuesta, particularmente entre consumidores de 20 a 30 años, quienes muestran mayor preferencia por solicitar alimentos en casa.

En cuanto a los resultados comerciales, detalló que los restaurantes con propuestas de desayuno y platillos de entre 99 y 249 pesos registraron ventas aproximadas de 2.5 millones de pesos, mientras que los establecimientos con opciones de entre 349 y 549 pesos alcanzaron hasta 2.8 millones de pesos.

Por otra parte, los pedidos mediante el servicio a domicilio generaron ventas superiores a los dos millones de pesos, de acuerdo con las cifras compartidas por el representante del sector.

García consideró que uno de los factores determinantes para el éxito de la campaña fue la participación de los propios restauranteros, quienes debieron ofrecer platillos atractivos y descuentos que representaran un ahorro real para los consumidores.

También destacó la promoción mediante redes sociales e influencers, así como las dinámicas para incentivar las visitas a los establecimientos, entre ellas los beneficios otorgados después de cinco consumos.

Señaló que esta fue la segunda edición de Qué Comer Week después de la pandemia y que los resultados permitieron identificar áreas de oportunidad para mejorar la estrategia y ampliar su alcance en futuras convocatorias.

Sobre la tercera edición, indicó que CANIRAC buscará generar sinergias con otros integrantes del sector gastronómico y casas productoras de vino, a fin de incorporar una oferta que vincule la gastronomía con la industria vitivinícola de Coahuila.

Aunque todavía no se define el esquema de participación, el dirigente señaló que la intención es fortalecer el proyecto mediante nuevas alianzas y ajustes que permitan incrementar su impacto entre consumidores y establecimientos.