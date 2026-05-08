Eduardo Robles Mesta aclara ajuste en calendario escolar del CBTIS 20

SABINAS, COAH.- El director del CBTIS 20, Eduardo Robles Mesta, se pronunció respecto al anuncio realizado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, sobre un ajuste al calendario escolar para el cierre del ciclo actual, señalando que hasta el momento no han recibido información oficial por parte de las autoridades del subsistema DGETI.

De acuerdo con lo difundido en redes sociales, el cierre del ciclo escolar se establecería a partir del 5 de junio, con el reinicio del próximo periodo programado para el 31 de agosto. Sin embargo, se aclaró que esta información no ha llegado de manera concreta al plantel, por lo que se mantiene a la espera de indicaciones precisas.

Se recordó que el subsistema de educación media superior maneja un calendario distinto al de educación básica, el cual se emite desde el inicio del ciclo y permanece vigente durante todo el año. Por ello, cualquier modificación se considera una excepción y requiere de comunicación formal para su implementación.

En tanto se confirma el ajuste, las actividades en el plantel continúan de manera normal. Esta semana se desarrollan labores habituales y la siguiente iniciará el periodo de evaluación del segundo parcial. El tercer parcial se mantiene proyectado para mediados de junio, por lo que un cambio en las fechas impactaría los periodos de cierre y regularización previstos entre junio y julio.

El directivo indicó que una vez que se reciba la notificación oficial se darán a conocer las modificaciones correspondientes para organizar los procesos académicos del plantel conforme a las nuevas disposiciones.