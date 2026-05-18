Bloqueo en Frontera: ejido Villa Frontera denuncia problemas con relleno sanitario

FRONTERA, COAHUILA.- Habitantes del ejido Villa Frontera bloquearon por alrededor de una hora el acceso de los camiones al relleno sanitario, en protesta por las afectaciones que aseguran ha provocado la falta de mantenimiento en la cerca perimetral y el mal manejo de residuos.

José Luis García Noriega, comisariado del ejido, acompañado de Juan Manuel Escobedo Barboza y otros ejidatarios, señaló que al menos 27 animales han muerto tras ingerir bolsas de basura y plásticos que quedan dispersos cerca del relleno sanitario, situación que afecta directamente a unas 20 familias de productores.

"El patronato tiene un compromiso con el ejido de darle mantenimiento a la cerca, pero no lo han hecho y los animales se pasan y aparte han muerto por ingerir plásticos", expresó.

Además, denunció que también existe un problema con el guarda ganado, ya que varios animales han terminado sobre la carretera, provocando accidentes y pérdidas económicas.

"Tenemos también problemas con el guarda ganado, ya mataron dos vacas y una yegua en la carretera", añadió el comisariado, quien pidió una solución inmediata por parte de las autoridades responsables.

Los inconformes señalaron que no solo enfrentan el problema de la basura doméstica, sino también el depósito de desechos médicos y tóxicos en los alrededores del relleno sanitario y sobre el camino cercano a la cerca.

Aunque parte de estos residuos ya fue retirada, insistieron en que corresponde a las autoridades atender de fondo esta problemática para evitar mayores riesgos de contaminación y más pérdidas para los ejidatarios.

Indicaron que otros sectores rurales, como el ejido Pozuelos, también se han visto afectados por esta situación, por lo que exigieron que se respete el contrato establecido con el relleno sanitario y se cumpla con las obligaciones pactadas.