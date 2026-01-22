Bodas comunitarias en Frontera: 18 parejas ya se registran para el evento

FRONTERA, COAHUILA.- En el marco de las acciones para fortalecer a las familias y promover la certeza jurídica, el municipio de Frontera puso en marcha el registro para las bodas comunitarias, programa que arrancó con la inscripción de 18 parejas, entre ellas una integrada por dos mujeres, reflejando la diversidad y apertura de esta iniciativa.

Durante rueda de prensa, la alcaldesa Sara Irma Pérez anunció que las bodas comunitarias 2026 se llevarán a cabo el próximo 27 de febrero, en el marco del mes del Amor y la Amistad. Detalló que en esta ocasión se realizará un evento de carácter regional, por lo que el lugar sede aún está por definirse.

La edil estuvo acompañada por la presidenta del DIF municipal, Karen Cadena, así como por el secretario del Ayuntamiento, Daniel López Gaytán, quienes respaldaron el arranque de este programa.

En su intervención, Karen Cadena explicó que los requisitos para las parejas interesadas son ser mayores de edad y presentar identificación oficial vigente en original y copia, CURP y los exámenes prenupciales. Añadió que, con el fin de apoyar la economía de los contrayentes, la Presidencia Municipal gestionó un proveedor local para ofrecer estos estudios a un costo reducido.

Precisó que los exámenes prenupciales tendrán un costo de 100 pesos, cuando normalmente en el mercado pueden alcanzar hasta los mil 900 pesos. La recepción de documentos se realizará en las oficinas del DIF Frontera, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:30 de la tarde, y permanecerá abierta hasta el próximo 12 de febrero.

Finalmente, se recordó que en la edición pasada del programa de bodas comunitarias se registró una importante participación de 58 parejas, lo que refleja el interés de la ciudadanía por acceder a este beneficio que promueve la formalización legal de las uniones.