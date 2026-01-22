Motociclista Luis Ángel N. resulta lesionado en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. - Un estudiante de 17 años de edad, identificado como Luis Ángel N., resultó lesionado la noche del miércoles, luego de impactar la motocicleta que conducía contra una unidad de carga pesada en el Bulevar de la ciudad de Melchor Múzquiz.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven circulaba por dicha vialidad cuando, por causas aún no determinadas, perdió el control de la motocicleta y colisionó contra un camión de carga.

El impacto provocó que el motociclista cayera al pavimento, sufriendo lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Testigos del accidente alertaron a los servicios de emergencia, por lo que al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado.

Tras estabilizarlo, fue trasladado a la clínica 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Palaú para recibir atención médica especializada por parte de los médicos de guardia.

Elementos de Seguridad Pública Municipal al mando del director José Ponce Sánchez acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, puesto que el conductor del tráiler no detuvo su marcha tras este percance.