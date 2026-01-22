Entregan Becas Rita Cetina a estudiantes de secundaria en Allende

Allende, Coah. – Estudiantes de nuevo ingreso al nivel secundaria recibieron las Becas Rita Cetina, un apoyo que representa un impulso importante para que continúen con sus estudios y enfrenten de mejor manera los gastos escolares.

La entrega de las becas

Durante la entrega, familias y alumnos reconocieron la importancia de este beneficio, el cual contribuye a fortalecer la permanencia escolar y el desarrollo académico de las y los jóvenes en esta etapa clave de su formación.

Colaboración de Servidores de la Nación

La jornada fue posible gracias al trabajo de los Servidores de la Nación y Servidores de la Educación, quienes acompañaron el proceso de entrega. Este tipo de programas reflejan el esfuerzo conjunto para respaldar a la comunidad educativa y apostar por el futuro de niñas, niños y adolescentes.