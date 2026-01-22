Contactanos
Coahuila

Impulsan la lectura con Programa de Cuentacuentos en escuelas de Nava

Niñas y niños de preescolar y primaria fortalecen su imaginación y habilidades lectoras.

Por Alberto Ibarra Riojas - 22 enero, 2026 - 05:36 p.m.
      Nava, Coah. – Niñas y niños de preescolar y primaria comenzaron a disfrutar del Programa de Cuentacuentos, una iniciativa que tiene como objetivo despertar el interés por la lectura y estimular la imaginación desde los primeros años de formación.

      A través de estas actividades se promueve no solo el gusto por aprender, sino también el desarrollo emocional y educativo de las y los estudiantes, reforzando valores, creatividad y habilidades de comprensión lectora.

      El programa de cuentacuentos busca despertar el interés por la lectura desde la infancia.

      Padres de familia y la comunidad educativa coincidieron en que este tipo de programas contribuyen al sano desarrollo de la niñez, fortaleciendo el aprendizaje de una manera dinámica y cercana, al tiempo que se impulsa una educación más integral en el municipio.

