Impulsan la lectura con Programa de Cuentacuentos en escuelas de Nava

Nava, Coah. – Niñas y niños de preescolar y primaria comenzaron a disfrutar del Programa de Cuentacuentos, una iniciativa que tiene como objetivo despertar el interés por la lectura y estimular la imaginación desde los primeros años de formación.

A través de estas actividades se promueve no solo el gusto por aprender, sino también el desarrollo emocional y educativo de las y los estudiantes, reforzando valores, creatividad y habilidades de comprensión lectora.

El programa de cuentacuentos busca despertar el interés por la lectura desde la infancia.

Padres de familia y la comunidad educativa coincidieron en que este tipo de programas contribuyen al sano desarrollo de la niñez, fortaleciendo el aprendizaje de una manera dinámica y cercana, al tiempo que se impulsa una educación más integral en el municipio.