Refugios temporales en San Juan de Sabinas por descenso de temperaturas

SAN JUAN DE SABINAS COAH.- Como parte de una estrategia anticipada de prevención y protección a la población, el Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas, encabezado por el alcalde Óscar Ríos Ramírez, activó acciones preventivas ante el descenso de temperaturas previsto para los próximos días.

Previo al ingreso del frente frío, el municipio habilitó refugios temporales que cuentan con las condiciones necesarias para brindar resguardo seguro, alimentación caliente, bebidas, atención médica básica y acompañamiento humano, priorizando a personas adultas mayores y población en situación vulnerable.

Estas acciones forman parte de un protocolo de atención invernal, implementado con enfoque preventivo y de respuesta oportuna, mediante la coordinación interinstitucional entre el DIF Municipal, Protección Civil, Bomberos, Seguridad Pública y personal de Salud, fortaleciendo la capacidad operativa del municipio.

De manera complementaria, este fin de semana se realizarán recorridos preventivos en distintos puntos del municipio, con el objetivo de acercar apoyo directo a la ciudadanía y atender de forma inmediata a quienes lo requieran.

El Gobierno Municipal exhorta a la población a extremar precauciones en sus hogares, particularmente en el uso de calefactores, anafres o tanques de gas, así como a proteger adecuadamente a niñas, niños y personas adultas mayores ante las bajas temperaturas.

El Gobierno de San Juan de Sabinas mantiene atención permanente y puertas abiertas a través de los refugios temporales y del DIF Municipal, reafirmando su compromiso de actuar con anticipación, coordinación y responsabilidad, priorizando en todo momento la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.