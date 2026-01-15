Contactanos
Coahuila

DIF San Buenaventura lanza convocatoria para Bodas Comunitarias 2026

El programa Bodas Comunitarias 2026 busca brindar certeza jurídica a las familias de San Buenaventura.

Por Staff / La Voz - 15 enero, 2026 - 05:52 p.m.
DIF San Buenaventura lanza convocatoria para Bodas Comunitarias 2026
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – El Gobierno del Estado, en coordinación con el DIF San Buenaventura y la Presidencia Municipal, lanzó la convocatoria oficial para participar en el programa Bodas Comunitarias 2026, dirigido a parejas que deseen legalizar su relación de manera gratuita.

      La presidenta honoraria del DIF San Buenaventura Niria Isabel Ayala hizo un llamado a las parejas interesadas a aprovechar esta oportunidad que brinda certeza jurídica a las familias y fortalece el tejido social del municipio.

       

      La recepción de documentos se realizará del 14 de enero al 10 de febrero, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en las instalaciones del DIF San Buenaventura.

      Requisitos:

      · Ser mayor de 18 años.

      · Acta de nacimiento actualizada.

      · INE de ambos contrayentes (original).

      · Copia certificada reciente del acta de nacimiento de ambos contrayentes.

      · CURP de los contrayentes.

      · Constancia de asistencia al Taller de Orientación Pre-Nupcial.

      · En caso de ser viudo(a) o divorciado(a), anexar actas correspondientes en copia.

      Las personas interesadas deberán acudir al DIF Municipal, ubicado en calle Hidalgo #119, Zona Centro. Para mayores informes, pueden comunicarse al teléfono 869 694 12 61.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados