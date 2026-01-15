DIF San Buenaventura lanza convocatoria para Bodas Comunitarias 2026

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – El Gobierno del Estado, en coordinación con el DIF San Buenaventura y la Presidencia Municipal, lanzó la convocatoria oficial para participar en el programa Bodas Comunitarias 2026, dirigido a parejas que deseen legalizar su relación de manera gratuita.

La presidenta honoraria del DIF San Buenaventura Niria Isabel Ayala hizo un llamado a las parejas interesadas a aprovechar esta oportunidad que brinda certeza jurídica a las familias y fortalece el tejido social del municipio.

La recepción de documentos se realizará del 14 de enero al 10 de febrero, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en las instalaciones del DIF San Buenaventura.

Requisitos:

· Ser mayor de 18 años.

· Acta de nacimiento actualizada.

· INE de ambos contrayentes (original).

· Copia certificada reciente del acta de nacimiento de ambos contrayentes.

· CURP de los contrayentes.

· Constancia de asistencia al Taller de Orientación Pre-Nupcial.

· En caso de ser viudo(a) o divorciado(a), anexar actas correspondientes en copia.

Las personas interesadas deberán acudir al DIF Municipal, ubicado en calle Hidalgo #119, Zona Centro. Para mayores informes, pueden comunicarse al teléfono 869 694 12 61.