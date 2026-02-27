Bodas Comunitarias en Frontera: Matrimonio civil para 49 parejas

Frontera, Coah.- En un ambiente de alegría y unión familiar, 49 parejas de Frontera formalizaron su matrimonio civil durante las Bodas Comunitarias celebradas de manera regional en el municipio de San Buenaventura, evento en el que participaron las alcaldesas y alcaldes de los 13 municipios de la región Centro-Desierto para brindar certeza jurídica a las familias.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú acompañó a las y los contrayentes en este momento significativo, destacando que el Gobierno Municipal de Frontera cubrió prácticamente la totalidad de los gastos del trámite y del ágape nupcial, facilitando que más parejas pudieran dar este paso con respaldo institucional. Los participantes realizaron únicamente una aportación simbólica correspondiente a actas y exámenes prenupciales a bajo costo.

La ceremonia contó con la presencia de la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas; el coordinador regional Diego Siller; así como presidentas honorarias y directoras de los DIF municipales de la región, quienes compartieron este acto que fortalece la seguridad jurídica de las familias.

Durante el evento se realizó la entrega oficial de actas matrimoniales en una ceremonia representativa, acompañada de música regional y un ambiente festivo que reunió a familiares y amigos para celebrar el inicio de esta nueva etapa.

"En Frontera respaldamos a las familias y creemos en la importancia de brindar certeza jurídica a quienes deciden formalizar su unión. Nos da gusto acompañar a estas 49 parejas en un momento que marca el inicio de un nuevo proyecto de vida", expresó la alcaldesa.

Con la participación regional y el trabajo coordinado entre municipios, las Bodas Comunitarias refrendan el compromiso institucional de facilitar trámites y fortalecer la estabilidad familiar en beneficio de la comunidad.