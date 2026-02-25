Avanza la reconstrucción de Bodega Aurrera en Frontera: Sara Pérez Cantú

FRONTERA, COAHUILA.- A un año del incendio que consumió por completo la tienda Bodega Aurrera en Ciudad Frontera, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que ya existen avances para la nueva construcción del establecimiento y que en aproximadamente un mes y medio podría iniciar la demolición final de la estructura que permanece en el sitio.

El siniestro, registrado el 26 de febrero del año pasado, dejó el inmueble totalmente calcinado. Los trabajos de retiro de escombros comenzaron el 4 de mayo y, aunque inicialmente se proyectó un periodo de ocho semanas, concluyeron en apenas cuatro, agilizando el proceso de limpieza del predio.

La edil destacó que recientemente acudieron al municipio representantes legales del corporativo para revisar los gastos que se generaron tras el incendio, algunos de los cuales fueron asumidos por el Ayuntamiento.

"Vinieron los abogados del corporativo, checando los gastos que se realizaron porque los tuvimos que amortiguar como municipio; vienen con la finalidad de empezar a ver la nueva construcción. Nosotros como municipio estamos en la mejor disposición para recibirlos y que se aperture, ya que es algo que hace mucha falta en el municipio", expresó.

Pérez Cantú explicó que la empresa se encuentra afinando los aspectos legales correspondientes y que, una vez concluidos, regresarán formalmente al municipio para iniciar el proceso de demolición total de la estructura restante y dar paso al nuevo proyecto.

De acuerdo con lo previsto, sería en abril cuando arranquen los trabajos definitivos, marcando así el inicio de la reconstrucción de una tienda considerada estratégica para el abasto de productos básicos en Frontera.