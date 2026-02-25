Sara Irma Pérez Cantú confirma cambio en Seguridad Pública de Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Ciudad Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, confirmó el relevo en la Dirección de Seguridad Pública, al señalar que el cambio obedece a una decisión tomada dentro del esquema de Mando Único y que el ahora ex titular, Fernando González Dodero, asumirá una nueva encomienda.

La edil explicó que aún no se ha realizado la notificación oficial, ya que el procedimiento requiere primero la toma de protesta ante el Cabildo y la presencia de las autoridades correspondientes al Mando Único.

"Todavía no lo hemos notificado, acuérdense que nos manejamos por el Mando Único y vamos a esperar a tomar protesta con el Cabildo primero y que esté presente el Mando Único; será a finales de esta semana o a principios de la siguiente", puntualizó.

Recordó que el esquema de Mando Único implica decisiones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, por lo que el movimiento forma parte de una dinámica institucional. En ese sentido, detalló que González Dodero recibió la oportunidad de integrarse a otra responsabilidad, mientras que en su lugar asumirá Gabriel Vázquez Ramírez.

Pérez Cantú reconoció el desempeño del ex director durante el año que estuvo al frente de la corporación. "El actuar de González Dodero fue muy bien en este año; siempre trabajamos en equipo, con mucha unidad y respeto. Era una persona a la que se le informaba de algún incidente y actuaba de forma inmediata, además de tener comunicación directa y manejar la proximidad con la población", expresó.

Destacó que uno de los avances más significativos fue recuperar la confianza ciudadana hacia los elementos policiacos. "Cuando llegamos había miedo de los policías y eso se fue quitando poco a poco", comentó.

La alcaldesa subrayó que, hasta el momento, este es el único cambio contemplado dentro de la administración por motivos de crecimiento profesional. No obstante, aclaró que si algún otro funcionario decide dejar el cargo por una oportunidad similar, se informará oportunamente.

Finalmente, adelantó que solicitará al nuevo director reforzar la proximidad social con los fronterenses, con el objetivo de seguir generando confianza y garantizar tranquilidad en el municipio.