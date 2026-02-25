Cuatro Ciénegas: Capacitan a Seguridad Pública en derechos de la infancia

Cuatro Ciénegas, Coah. - Con el objetivo de fortalecer la actuación en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la PRONNIF Municipal llevó a cabo una capacitación dirigida a elementos de Seguridad Pública, buscando reforzar su papel como primeros respondientes ante situaciones de riesgo que involucren a menores de edad.

La capacitación estuvo a cargo de la Procuradora Municipal, Liz Cantú, y tuvo como finalidad fortalecer los conocimientos de las y los elementos sobre el marco jurídico, los protocolos de intervención y el principio del interés superior de la niñez, priorizando una atención sensible, responsable y apegada a la ley.

Asimismo, la jornada fue impartida por la Lic. Martha Herrera, subprocuradora de PRONNIF en la Región Centro, quien compartió herramientas y lineamientos clave para mejorar la actuación de los cuerpos de seguridad en casos donde se vean involucrados menores de edad.

Durante la actividad, el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega destacó la importancia de este tipo de acciones, subrayando que la capacitación constante de los elementos de Seguridad Pública es fundamental, ya que en muchas ocasiones son quienes tienen el primer contacto con situaciones de riesgo.

"Reforzar la preparación de nuestros policías es indispensable, porque son los primeros respondientes y su actuación puede marcar la diferencia en la protección de los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Estas capacitaciones nos permiten brindar una atención más humana, profesional y con pleno respeto a la ley", expresó el edil.

En la capacitación también estuvo presente el secretario del Ayuntamiento, Héctor Cobas, quien junto con el alcalde refrendó el compromiso de la administración municipal de trabajar de manera coordinada con las instancias correspondientes para garantizar entornos seguros y libres de violencia para la infancia.

"Desde el Gobierno Municipal continuaremos consolidando estrategias que prioricen el bienestar y la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo la capacitación de nuestras instituciones y reafirmando nuestro compromiso con una atención integral y oportuna", finalizó el Alcalde.