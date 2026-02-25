Castaños coordina esfuerzos para impulsar el turismo en la Ruta del Desierto

Castaños, Coah.- Con la intención de coordinar esfuerzos y fortalecer la Ruta del Desierto en la Región Centro, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora sostuvo un encuentro de trabajo con la secretaria de Turismo del Estado, Cristina Amezcua González, así como con alcaldesas y alcaldes de la región, a fin de reforzar la estrategia turística y consolidar el trabajo conjunto entre municipios.

La reunión contó con la participación del subsecretario de Gobierno de la Región Centro, Sergio Sisbeles, y del presidente de la OCV Monclova, Enrique Ayala Quintanilla, además de presidentas y presidentes municipales de la Región Centro-Desierto.

Durante el encuentro se coordinaron acciones para fortalecer la Ruta del Desierto, integrada por 13 municipios, con el objetivo de impulsar el turismo regional, promover los atractivos naturales y culturales de cada localidad y generar una mayor derrama económica en beneficio directo de las familias.

La Presidenta Municipal de Castaños destacó la importancia de la coordinación con la Secretaría de Turismo y reconoció el trabajo de Cristina Amezcua, a quien calificó como una mujer comprometida que ha impulsado acciones concretas para detonar la actividad turística en las distintas regiones del estado. "El trabajo coordinado es clave para detonar la actividad turística, ya que permite una planeación estratégica, el aprovechamiento integral de los atractivos naturales y culturales, y una mejor promoción de la región", subrayó la alcaldesa.

Sifuentes Zamora afirmó que estas acciones son fundamentales para consolidar al turismo como un motor de desarrollo económico para esta zona de la entidad. "Cuando los municipios trabajamos de manera coordinada y, logramos ofrecer experiencias más completas a los visitantes y generamos una mayor derrama económica que beneficia directamente a las familias", expresó.

Asimismo, se revisaron los próximos eventos programados en la región con la finalidad de construir una agenda coordinada que potencie la afluencia de visitantes. De igual manera, se planteó la actualización de plataformas digitales, incorporando información sobre números de emergencia, opciones de hospedaje y directorios de restaurantes, con el fin de brindar mayor comodidad, seguridad y una mejor atención a las y los turistas.

Impacto en la comunidad

Con estas acciones, la Región Centro-Desierto de Coahuila avanza en la consolidación de una estrategia integral que fortalece el desarrollo turístico y proyecta a la Ruta del Desierto como uno de los principales atractivos del estado, posicionando a la región como un destino competitivo a nivel estatal y nacional.