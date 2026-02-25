Manolo Jiménez anuncia inversión histórica en Múzquiz: 100 millones de pesos

VILLA DE PALAÚ (MPIO. DE MÚZQUIZ), COAH.- Durante su visita al municipio de Múzquiz, el gobernador de Coahuila, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, anunció una inversión histórica de 100 millones de pesos destinada a obras de infraestructura social.

Además, informó sobre la adquisición del terreno donde se construirá el primer parque industrial del municipio, el cual generará miles de empleos y atraerá nuevas empresas a este pueblo mágico, cumpliendo así compromisos de desarrollo económico para la región.

El mandatario estatal destacó que, tras un diálogo con la Cámara Minera Nacional en la Ciudad de México, se fortalecerán además los proyectos relacionados con la explotación de minerales como la Fluorita y la Barita.

En este sentido, adelantó que una empresa nacional reactivará una de las minas más importantes de Múzquiz, con la expectativa de que para el año 2027 se recuperen los empleos para los trabajadores mineros del municipio.

Jiménez Salinas reconoció también el trabajo de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, a quien agradeció por su colaboración en la gestión de proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de Múzquiz.

Subrayó que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno ha sido clave para avanzar en la construcción de un futuro más próspero.

Otro de los anuncios relevantes fue la puesta en marcha, en aproximadamente mes y 15 días, de un programa de empleo temporal y otro programa más dirigido a mujeres que se encuentran al cuidado de sus hijos o familiares.

Este esquema permitirá que trabajen entre dos y tres horas al día, obteniendo una remuneración que contribuirá significativamente a la economía de sus hogares.

Finalmente, el gobernador reiteró su compromiso de seguir invirtiendo en seguridad, resaltando que actualmente Coahuila es considerado el mejor estado para que las familias vivan en paz.

"Esto se ha construido entre todas y todos, jalando para un mismo lado, Pa´ Delante", expresó, reafirmando su visión de unidad y progreso para la entidad.