Designan encargado interino en Protección Civil y Bomberos de Frontera

El Departamento de Protección Civil y Bomberos de Frontera mantiene su operación con la plantilla actual, luego de que el director Abraham Palacios Cedillo y dos elementos presentaran su renuncia voluntaria a la administración municipal.

Ignacio Ortegón, director de Recursos Humanos, señaló que hasta el momento no ha recibido nuevas bajas de elementos de Bomberos y que el personal con el que cuenta actualmente el departamento continúa trabajando con normalidad.

Las renuncias de Palacios Cedillo y dos integrantes de la corporación fueron formalizadas ante Recursos Humanos, por lo que los tres quedaron desvinculados jurídicamente del Municipio. De acuerdo con información publicada previamente, las salidas ocurrieron luego de que los elementos fueran relacionados en redes sociales con un asunto registrado en el ejido Fresnillo.

Ortegón confirmó que, mientras se define la situación administrativa del área, Felipe Cano fue colocado como encargado interino de Protección Civil.

Respecto a la posibilidad de contratar más personal, el director de Recursos Humanos indicó que la plantilla actual de Bomberos se ha mantenido durante un periodo prolongado y, hasta ahora, no se ha presentado algún problema que impida atender los servicios que requiere el municipio. "No me han notificado nada, no tengo nada aquí de Bomberos de algunos elementos más", señaló al ser cuestionado sobre posibles nuevas bajas.

El funcionario agregó que, por el momento, el personal disponible continúa cubriendo las labores correspondientes, mientras la administración determina si será necesario realizar nuevas contrataciones para fortalecer el departamento.

Las salidas se dan en un área que mantiene atención permanente ante emergencias. De hecho, Protección Civil y Bomberos participó recientemente en los operativos de las fiestas patrias y en actividades preventivas realizadas en el municipio.

La administración municipal también mantiene en proceso la revisión relacionada con las recientes salidas. La alcaldesa Sari Pérez Cantú había informado que la Contraloría lleva a cabo una investigación y que, dependiendo de sus resultados, se determinará si es necesario contratar nuevo personal y qué perfil deberá ocupar la dirección.