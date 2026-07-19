CRIT inicia Boteo 2026 con meta de 3.51 MDP

SALTILLO, COAH.- El Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Coahuila inició la campaña Boteo Teletón 2026 con la meta de recaudar 3 millones 510 mil pesos y reunir a 3 mil 150 voluntarios que distribuirán igual número de alcancías en distintos municipios del estado.

El director general del CRIT Coahuila, Herminio Rodríguez, informó que la campaña pretende alcanzar tanto el objetivo económico como fortalecer la participación ciudadana en favor de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Explicó que las alcancías serán colocadas en empresas, escuelas, comercios y espacios públicos, por lo que se requiere la incorporación de 3 mil 150 personas voluntarias para llevar el boteo a todo el estado.

"Arrancamos muy contentos con la compañía de la señora Liliana y varias de las empresas que hacen punta en esta campaña. La meta me gusta verla en dos grandes logros: reunir a los voluntarios y alcanzar la recaudación", señaló.

Rodríguez indicó que la meta de 3 millones 510 mil pesos supera la cifra obtenida durante la edición anterior.

El director recordó que el Teletón 2026 se realizará el próximo 10 de octubre, por lo que las alcancías permanecerán en circulación durante los próximos meses para facilitar las aportaciones de la ciudadanía.

"Ojalá que desde antes se puedan ir llenando esas alcancías. Es un gran reto, pero arrancamos con mucho entusiasmo como cada año", comentó.

Destacó que los recursos recaudados permiten mantener la atención integral que ofrece el CRIT Coahuila, donde actualmente se brinda servicio a más de 950 pacientes activos y, a lo largo del año, se atiende a más de mil niñas, niños y adolescentes mediante terapias de rehabilitación, atención médica especializada y acompañamiento para mejorar su calidad de vida.

Finalmente, invitó a la población a participar como voluntaria o realizar donativos en las alcancías oficiales distribuidas en todo Coahuila.

"Hay cosas que permanecen, como la oportunidad de ser agentes que den una oportunidad a un niño o una niña que se está rehabilitando. Cada aportación hace la diferencia", concluyó.