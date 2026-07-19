Atención al Autismo, prioridad de Luly López

Saltillo, Coah.- Desde el inicio de la administración municipal, una de las prioridades de Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, fue atender de manera integral a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias, por lo que trabaja en ello a través de diferentes acciones, programas y políticas públicas.

"Implementamos el programa TEAcompaño con Amor con el objetivo de brindar apoyo y atención integral a todas aquellas personas con autismo para que puedan tener una mejor calidad de vida", dijo Luly López.

Acciones de la autoridad

En este sentido, se inauguró el primer Centro Municipal de Autismo en Saltillo, un espacio de atención especializada, ofreciendo servicios interdisciplinarios de evaluación, diagnóstico y terapias personalizadas, además de impulsar la capacitación permanente de su equipo de profesionales.

"Este fue un gran primer paso para trabajar en este tema, agradecidos siempre con Grupo Alianza, ya que, gracias a lo recaudado en la edición 2025 del Juego con Causa, se logró impulsar este centro", dijo.

Luly López Naranjo mencionó que, desde su inauguración a la fecha, el Centro Municipal de Autismo TEAcompaño con Amor ha brindado 205 terapias de pedagogía; 120 terapias de lenguaje; 256 terapias ocupacionales y multisensoriales; 226 sesiones de psicología conductual; 95 sesiones de nutrición; 103 consultas de medicina general; 28 consultas con neuropediatra; y 13 diagnósticos especializados entregados.

Detalles confirmados

Asimismo, refirió que, conscientes de la importancia de la actualización profesional continua, el equipo multidisciplinario del Centro Municipal de Autismo participó en el Congreso de Autismo realizado en Zapopan, Jalisco.

"Durante esta gira de trabajo, el personal también visitó el Centro Regional de Autismo y Discapacidad Intelectual de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, donde conoció de primera mano su modelo de atención integral", dijo.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo agregó que además el equipo recibió capacitación especializada en Análisis Conductual Aplicado (ABA) y participó en un programa de actualización profesional impartido por OMPAC, fortaleciendo sus conocimientos y competencias para el desarrollo de intervenciones sustentadas en evidencia científica.

Impacto en la comunidad

Como parte de estas acciones de sensibilización y formación, OMPAC impartió una conferencia dirigida a 240 madres y padres de familia, así como a docentes, brindando información y herramientas para fortalecer la comprensión y el acompañamiento de las personas con Trastorno del Espectro Autista.

"Estas acciones contribuyen a consolidar una atención especializada y actualizada, así como a promover entornos más informados, sensibles y preparados para responder a las necesidades de las personas con autismo y sus familias", señaló.

Con estas acciones, Luly López reafirmó su compromiso a través del DIF Saltillo de ofrecer una atención especializada, humana y de calidad, impulsando la capacitación permanente de su personal y consolidando al Centro Municipal de Autismo TEAcompaño con Amor como un espacio de referencia para el desarrollo integral, la inclusión y el bienestar de las personas con TEA en el municipio.