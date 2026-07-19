Mujer herida tras choque en Saltillo: conductor de Cadillac huye

SALTILLO, COAH.-Una mujer resultó lesionada la madrugada de este sábado después de que el conductor de una camioneta Cadillac presuntamente se pasó un semáforo en rojo y chocó contra la camioneta Ford Ranger que ella conducía, en el cruce de Paseo de la Reforma y Prolongación Urdiñola.

La madrugada de este sábado, una mujer resultó herida en un accidente vehicular en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando la Cadillac ingresó a la intersección sin respetar la luz roja del semáforo, lo que provocó el impacto contra la Ford Ranger.

Tras la colisión, el presunto responsable descendió de la camioneta y huyó antes de la llegada de las autoridades, dejando abandonado el vehículo.

El conductor de una camioneta Cadillac se pasó un semáforo en rojo, provocando el choque.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a la conductora lesionada y posteriormente la trasladaron a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió atención médica.

Las autoridades buscan al responsable que abandonó el vehículo tras el accidente.

Elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente y consignaron el caso ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, que dará seguimiento a la investigación para determinar responsabilidades y localizar al conductor que escapó.