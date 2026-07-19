Convocan a Copa "Maxi Básquet"

SALTILLO, COAH.- Con el objetivo de fomentar la práctica del baloncesto y fortalecer la convivencia deportiva entre jugadores, principalmente de la tercera edad, este viernes fue presentada la convocatoria de la Copa Maxi Básquet Saltillo 2026.

El torneo se realizará los días 24, 25 y 26 de julio en el Gimnasio Municipal de Saltillo, con el respaldo del Instituto Municipal del Deporte de Saltillo.

De acuerdo con los organizadores, el certamen reunirá a equipos de la disciplina en un evento orientado a promover la competencia sana y el espíritu deportivo.

En materia de premiación, se informó que los tres primeros lugares de cada categoría recibirán un trofeo o una placa de reconocimiento, mientras que el equipo campeón también será distinguido con una medalla de primer lugar.

El comité organizador está integrado por Jorge Posada Ruiz, el ingeniero Roberto Alarcón Cortez, Rodolfo Ruiz Cabello, Daniel Méndez Calderón y Edgar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo.

Durante la presentación de la convocatoria, Rodolfo Ruiz Cabello explicó que el torneo surgió hace cuatro años como una iniciativa para mantener activos a los adultos mayores y fortalecer la convivencia entre personas que han practicado el baloncesto durante gran parte de su vida.

"Es nuestra manera de activarnos, de mantener el contacto con gente de nuestra edad y en actividades comunes, en actividades que hemos practicado toda nuestra vida. Entre todos nosotros decidimos, hace cuatro, hacer la Copa Saltillo que poco a poco y con bastante esfuerzo ha ido creciendo en participación", indicó Ruiz Cabello.

Las personas interesadas en obtener más información o realizar su inscripción podrán comunicarse a los teléfonos 844 160 7229, 844 122 1320 y 844 107 5780, además de consultar las redes sociales del Instituto Municipal del Deporte de Saltillo.