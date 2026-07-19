Coordinan brigadas para mejorar espacios públicos

SALTILLO, COAH.- La Dirección de Medio Ambiente reforzará la coordinación con las direcciones de Obras Públicas y Servicios Primarios para mejorar el mantenimiento integral de plazas, bulevares y áreas verdes del municipio, informó el director de Medio Ambiente, Emmanuel Olache, tras una reunión de seguimiento con el alcalde Javier Díaz.

El funcionario explicó que el municipio cuenta con 21 brigadas dedicadas a labores de limpieza, mantenimiento de infraestructura verde, atención al arbolado y conservación de espacios públicos, las cuales operarán de manera coordinada entre las tres dependencias.

Olache señaló que el objetivo es realizar intervenciones integrales, de modo que cuando se lleve a cabo la reforestación o rehabilitación de un bulevar también se efectúen acciones de limpieza, poda, revisión del alumbrado y otras mejoras necesarias.

Indicó que las reuniones periódicas permitirán evaluar el desempeño de las brigadas, detectar necesidades de personal, insumos o ajustes en la estrategia y presentar esos requerimientos directamente al alcalde para optimizar recursos y mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía.

Añadió que la Administración municipal también busca fortalecer las condiciones de trabajo de los brigadistas, hombres y mujeres que diariamente realizan labores de mantenimiento en distintos puntos de la ciudad, mediante la dotación de las herramientas necesarias para el desempeño de sus funciones.

Olache precisó que la estrategia no contempla ampliar las zonas de atención, sino elevar la calidad de los trabajos que ya se realizan en todo el municipio mediante una mayor coordinación entre dependencias.

Detalló que Saltillo cuenta con aproximadamente 987 plazas y espacios públicos que deben recibir mantenimiento al menos una vez al año. No obstante, reconoció que durante la temporada de lluvias aumenta de manera considerable la demanda ciudadana de servicios como el deshierbe, por lo que las brigadas ajustan su operación para atender esas solicitudes.

El director reiteró que la supervisión permanente y la planeación conjunta permitirán brindar una atención más eficiente, con prioridad en los espacios de mayor movilidad e impacto para la población.