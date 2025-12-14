Brenda Talamas sufre aparatoso accidente en Saltillo

SALTILLO, Coahuila.-Una mujer estuvo a punto de perder la vida tras protagonizar un impactante accidente vial registrado en el bulevar Nazario Ortiz Garza, a la altura de la colonia Oceanía, donde una barrera metálica atravesó por completo su camioneta.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Los hechos ocurrieron cuando Brenda Carolina Talamas Marcos circulaba con dirección a Mariano Abasolo y, al tomar una curva previa al ascenso del puente que cruza sobre José María LaFragua, perdió el control de la unidad.

El vehículo se proyectó contra la estructura que divide los carriles centrales de los laterales, la cual se introdujo desde el área del motor hasta salir por la ventana de la cajuela.

Acciones de la autoridad

Tras el choque, la camioneta quedó detenida sobre el carril derecho de la vialidad, generando sorpresa entre los conductores que transitaban por el lugar. Algunos de ellos se detuvieron de inmediato para auxiliar a la mujer, quien afirmó no presentar lesiones, pese a lo aparatoso del percance.

Alrededor de las 14:40 horas se solicitó apoyo a través de grupos de seguridad en WhatsApp. Minutos después, elementos de Tránsito arribaron al sitio, cerraron uno de los carriles y coordinaron las labores para el retiro del vehículo con apoyo de una grúa, además de iniciar las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.