Brigada de atención de PRONNIF en Cuatro Ciénegas beneficia a la comunidad

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la cercanía con la ciudadanía y garantizar el acceso a servicios de atención directa, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) Municipal, en coordinación con la Instancia de la Mujer y Centro Libre, llevó a cabo una brigada de atención en la colonia Magdalenas.

Siguiendo la instrucción del alcalde, Ing. Víctor Manuel Leija Vega, de consolidar un gobierno cercano, de territorio y no de escritorio, personal de estas dependencias realizó la jornada enfocada en brindar orientación, asesoría y acompañamiento a las familias del sector. Durante la actividad se atendieron temas prioritarios relacionados con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como servicios dirigidos a mujeres y orientación familiar.

El presidente municipal destacó que estas acciones reflejan el compromiso de la administración por estar presente en las colonias, escuchando de manera directa las necesidades e inquietudes de la población y acercando soluciones concretas.

"Para nosotros es fundamental que las familias conozcan sus derechos, pero también que sepan que no están solas, que cuentan con instituciones cercanas, humanas y dispuestas a acompañarlas en todo momento. Nuestro gobierno trabaja en la calle, donde está la gente, construyendo confianza y brindando atención oportuna", expresó el edil.

Durante la brigada también se desarrollaron actividades de información y sensibilización enfocadas en la prevención de la violencia y la promoción de entornos seguros, fomentando la cultura de la denuncia y resaltando la importancia del acompañamiento institucional en situaciones que así lo requieran.

Asimismo, Leija Vega afirmó que estas estrategias no solo buscan atender problemáticas inmediatas, sino también prevenirlas mediante la educación, la orientación y el fortalecimiento del tejido social.

A través de este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas centradas en las personas, fortaleciendo el vínculo con la comunidad, promoviendo la confianza ciudadana y facilitando el acceso a servicios que contribuyen al bienestar integral de las familias.