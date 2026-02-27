Activista rescata perro en Villa de Agujita y promueve conciencia sobre abandono

VILLA DE AGUJITA, COAH.- Pedro Armendáriz Zárate, activista en defensa de las mascotas, confirmó el rescate de un perro callejero abandonado en la Loma Santa Cruz, frente al tecnológico. El animal fue hallado anteanoche en un viejo tanque de agua abandonado, y lleno de basura, donde alguien lo arrojó y ya no pudo salir porque una barda interior se lo impedía.

De acuerdo con Armendáriz Zárate, vecinos escucharon al ejemplar llorar varios días y le avisaron; al llegar, vio que el perro estaba muy arisco, probablemente maltratado, y sin agua. Contactó a bomberos de Sabinas, que acudieron alrededor de las 8:30 p.m. y, con lámparas, trabajaron casi una hora entre escombros y oscuridad para ganarse su confianza y sacarlo.

El activista explicó que decidió no liberarlo en la misma loma para evitar que regresara a quienes lo abandonaron. Lo llevó al refugio y ya lo ingresó con el médico veterinario. Posteriormente, lo sumó al Albergue y Centro de Adopción Canino Patitas de Paz, del cuál es su fundador.

Armendáriz Zárate pidió mayor conciencia sobre el abandono animal y agradeció el apoyo de bomberos, clave para entrar a un sitio escabroso y riesgoso. El perrito, cachorro de alrededor de tres meses, recibe no solo agua y alimento, sino también el cariño y amor que merece el mejor amigo del hombre.

Finalmente, el activista comentó que, este rescate busca darle una segunda oportunidad a este bello ejemplar, y garantizar su recuperación física y emocional ya que al parecer sufría de maltrato por su anterior dueño.